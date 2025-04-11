Gülhane'de gözaltına alınan 47 kişiden 2'si tutuklamaya sevk edildi!

İstanbul'da bulunan Gülhane Parkı’nda dün Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrencilerin çağrısıyla forum yapmak üzere bir araya gelen öğrencilere polis müdahale etti.

Parka gelen öğrenciler forumun ardından polisler tarafından abluka altına alındı.

Polis ablukasına alınan 12'si çocuk 47 kişi dün akşam gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 41'i emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Geceyi emniyette geçiren 6 kişi ise bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

6 kişiden 4’ü adli kontrolle, 2’si ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.