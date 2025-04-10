Gülhane Parkı’ndaki forumun ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı

TİP'li öğrencilerin çağrısıyla yüzlerce kişi Gülhane Parkı’nda toplanarak forum düzenledi.

Parka gelen onlarca kişi yapılan forumun ardından polisler tarafından abluka altına alındı.

Abluka alınanlar arasında bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yüzünü kapatan polislere şu şekilde seslendi:

“Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz. Bak ben yaptığım her işi savunuyorum. Neden yüzünü dönüyorsun? Kameraya çekiyor ama yüzünü saklıyor çünkü kanunsuz iş yaptığını biliyor.”

Polis ablukasına alınan otuza yakın kişi gözaltına alındı.