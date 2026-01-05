Gülistan Doku 6 yıldır bulunamadı

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden altı yıl geçti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 4 Ocak 2020’de kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) ayrıldı ve ertesi gün yurda dönmedi.

Gülistan’ın dönmemesi üzerine arkadaşları endişelenip Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu ve ailesine haber verdi. Diyarbakır'da yaşayan Doku ailesinin, 6 Ocak'ta kayıp ihbarı vermesinin ardından arama çalışması başlatıldı.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Doku'nun ailesinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verildi.

Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan bir ekip ile yapılan aramalara rağmen 13 günün sonunda Doku’nun izine rastlanamadı ve 18 Ağustos'ta çalışmalar sonlandırıldı.

SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Doku ailesinin avukatı, Zaynal Abakarov’un şüpheli olarak tutuklanması için 17 Haziran 2020’de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Haziran ayındaki incelemede Abarakov’un 26 Şubat’ta bir arkadaşına telefonuna bir gün sonra el konulacağına dair mesaj attığı ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda Abakarov’un Gülistan’ın dosyasına erişimi olduğu anlaşıldı. Abakarov’un tutuklanma talebi ise reddedildi.

Abarakov’un Asayiş Şube’de görevli üvey babası Engin Yücer, sosyal medya hesabından Gülistan’ın intihar ettiği iddiasına dair bir fotoğraf paylaştı ve bunun dosyada bulunduğunu belirtti. Ancak savcı, dosyada böyle bir bilginin olmadığını söyledi. Doku ailesi bunun üzerine suç duyurusunda bulundu.

Tarihler 21 Temmuz 2020’yi gösterdiğinde bilirkişi raporu savcılığa gönderildi. Raporda yer alan görüntülerde Abakarov’un Gülistan’la “ihtar ve ikaz eder biçimde fazlaca ısrarcı şekilde konuştuğu” belirtildi. Doku ailesinin avukatı bu görüntüler üzerine, 23 Temmuz 2020’de Abakarov için tekrar tutuklama talep etti ancak bu talep “hukuka uygun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi. Abakarov’un ifadesinin alınmasına karar verildi.

Doku'nun telefonunun en son sinyal verdiği Uzunçayır Baraj Gölü'nde günlerce arama yapıldı / Fotoğraf: DHA

BAŞ ŞÜPHELİ ABAKAROV'UN BABASI POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Doku davasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov'un üvey babası polis Engin Yücel, 8 Ağustos 2020’de Doku'nun ve ablası Aygül Doku'nun bilgilerini sosyal medya üzerinden ifşa ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Dersim'e atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Cansu’nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri PTS kayıtları toplandı.

Geçen altı yılda "Gülistan Doku nerede?" sorusu cevapsız kalırken akıbetine dair yürütülen soruşturmada bir ilerleme kaydedilmedi.

Zaynal Abakarov

SON GELİŞME AİLE AVUKATINDAN GELDİ: "FAİLLERDEN BİRİ BİZE ULAŞTI"

Kendilerine Gülistan Doku dosyasının örtbas edilmesine yönelik rol aldığına ilişkin beyanı olan birinin ulaştığını söyleyen avukat Çimen, “Yine üst üste o kamu görevlisinin adını verdi. Burada bir örtbas meydana geldi. Örtbasta da kendisinin görev aldığını bize açıkça belirtti. Bunları savcılığa ileteceğiz. Biz buna ilişkin olarak dosyada gizlilik olduğu için dosyadaki bilgi ve belgeleri sizinle paylaşamayacağız. Ama bu dosya kamuoyunda bilinen ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir dosyadır. Dolayısıyla burada buna ilişkin beyanda bulunma veya toplumu bu konuda bilgilendirme görevi Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndadır. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir an önce faillere yönelik olarak gerekli işlemleri yapmasını ve toplumu bir yönüyle de bilgilendirmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÖNERGESİ, AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Doku ailesi, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Doku ailesi, partilerden araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Ailenin talebi üzerine HDP 23 Şubat 2022’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’nin de destek verdiği önerge, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla reddedildi.

"Gülistan Doku nerede?" sorusu hâlâ cevaplanamadı

MÜCADELEYLE GEÇEN ALTI YIL

Kadınlar ve Doku'nun ailesi Gülistan'ın bulunması için mücadele etti. Gülistan’ın bulunamamasına tepki gösteren kadınlar ülkenin dört bir yanında sokağa çıkarak Gülistan’ın akıbetini sordu.

Ailesi ve kadınlar sürecin doğru ilerlemediğini ve delillerin incelenmediğini vurgularken, kamuoyu Gülistan'ın akıbetini sormaya devam ediyor.