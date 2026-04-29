Gülistan Doku dosyası: 6 saatlik 'kayıp görüntü' için soruşturma başlatıldı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Dersim’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, "delil karartma" ve "organize örtbas" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

GİZLENEN 6 SAATLİK KAYIT

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir gün önce dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile bir kafede karşılaştığı anlara dair güvenlik kamerası görüntülerinin resmi tutanaklara yansıtılmadığını iddia etmişti.

Çimen'in iddiasına göre olay yerinde inceleme yapan kolluk görevlilerinin "görüntü yok" şeklinde tutanak tutmasına rağmen, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) incelemesinde 6 saatlik bir kayıt ortaya çıkarıldı.

Söz konusu görüntülerde Gülistan’ın, Mustafa Türkay Sonel'i gördükten sonra hızla işletmeden ayrıldığı öne sürülüyor.

TÜRKİYE GENELİNDE "DİJİTAL AYAK İZİ" SORGUSU

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat birimlerine yazı yazarak Gülistan Doku’nun kaybolduğu tarihten itibaren tüm Türkiye’deki "dijital ayak izlerinin" dökümünü istedi.

Başsavcılık, özellikle 5 Ocak 2020 günü sistem üzerinde herhangi bir yetkisiz sorgulama veya müdahale yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Dosya üzerinde delil karartma faaliyetinde bulunan kamu görevlilerinin veya şüphelilerin isimlerinin tespit edilmesi hedefleniyor.