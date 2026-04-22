Gülistan Doku dosyası: Dönemin Tunceli İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş görevden alındı

Dersim'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş görevden alındı.

tv100'ün haberine göre o dönem Tunceli İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş, 2023 yılında Ankara'ya İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne atanmış ve burada Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nun bu sabah Özdemir Aktaş’ın görevine son verdiği kaydedildi.

Aktaş'ın, soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in aileye yönelik açıklamalarını ilettiği ve Doku'nun 'intihar ettiğini' aileye inandırmaya çalıştığı iddia ediliyor.

AYGÜL DOKU DA İŞARET ETMİŞTİ

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş’ın, soruşturma kapsamında tutuklanan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesiyle olan "sıradışı" yakınlığını ve soruşturma sürecindeki muhtemel etkisini sorgulamıştı.

Öte yandan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dün akşam tutuklanmasının ardından eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.