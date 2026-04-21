Gülistan Doku dosyası: Firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Dersim'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

ADALET BAKANLIĞI TALEP ETMİŞTİ

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi.

Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

UMUT ALTAŞ KİMDİR?

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı olan Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği düşünülüyor.

AĞABEYİ, AİLE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Umut Altaş'ın ağabeyi S.A.'nın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri 3 gün önce dosyaya girmişti. S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti” ifadelerini kullanmıştı.