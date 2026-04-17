Gülistan Doku dosyası: Kayıtların silindiği hastanenin eski başhekimi gözaltına alındı

6 yıldır haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun gittiği hastanedeki kayıtlarının silinmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gülistan Doku soruşturması dosyasına giren raporda, Gülistan Doku’nun emniyetin POLNET kayıtlarında 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığı ancak hastane sisteminde bu kayıtların olmadığı bilgisi yer aldı.

Aynı sistemde diğer tarihlere ait verilerin bulunmasına rağmen sadece o güne ait kayıtların eksik olmasının olağan bir durum olmadığı, yapılan incelemelerde, bu durumun teknik arızadan ziyade ‘seçici silme’ ihtimalini güçlendirdiği değerlendirildi. Raporda, söz konusu verilerin kasıtlı ve yetkisiz müdahaleyle silinmiş olabileceği ifade edildi.

BAŞHEKİM GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, bu durumun ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın ilgili işlemler ve kayıt silinmesine ilişkin hastanede inceleme başlattığı ifade edildi.

"KASITLI OLARAK SİLİNDİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Öte yandan soruşturma dosyasına eklenen raporda şu ifadelere yer verildi:

"31.12.2019 tarihinde Gülistan Doku isimli hasta da dahil olmak üzere hiçbir hastaya ait log bilgisi sistemde mevcut değildir. Özetle; yapılan teknik değerlendirme neticesinde, 31.12.2019 tarihinden öncesi ve sonrasında sistemde log kayıtlarının mevcut olduğu, ancak yalnızca 31.12.2019 tarihinde hiçbir kullanıcıya ve hastaya ait log bilgisinin yer almadığı tespit edilmiştir. Gülistan Doku isimli hastaya ait 31.12.2019 tarihli hastane kaydının bulunduğuna dair ekte firmamıza gönderilen POLNET çıktısı ve tutanak bulunmasına rağmen yapılan araştırmalar sonucunda bu bilgilere şu an itibarıyla ulaşılamadığının anlaşıldığı, bunun sebebinin ne olduğunun araştırılarak bildirilmesi talep edilmektedir. Sistem üzerinde 31.12.2019 tarihinden öncesine ve sonrasına ait log kayıtları bulunmasına rağmen, yalnızca 31.12.2019 tarihine ait hiçbir log kaydı bulunmamaktadır. Gülistan Doku'nun muayeneye geldiği günlere ilişkin hiçbir log kaydı bulunmamaktadır. Şöyle ki; aynı gün hastaneye başvuru yapan bazı kişilerin vizit kayıtları mevcut olmasına rağmen, bu vizitlere ait log verisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte hastalardan 635'inin daha sonraki tarihlerde sistemde log oluşturdukları tespit edilmiştir. Örneğin, bir hastaya ait 31.12.2019 tarihli vizit kaydı sistemde mevcutken, aynı hastanın 01.01.2020 tarihli tedavi sürecine dair log kayıtları bulunmaktadır. Hal böyle iken yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere ilgili tarihe ilişkin kayıtların kasıtlı olarak silinmiş olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Sonuç olarak 31.12.2019 tarihine ait sistem loglarının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilmemekte; ilgili güne ait log kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği anlaşılmaktadır."

BAŞSAVCILIĞIN İLGİLİ FİRMAYA YÖNELİK YAZISI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, diğer firmaya yazılan yazıda, bazı hususlara ilişkin anlaşılabilir ve net bilgiler verilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Yazıda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından POLNET sistemi üzerinden alınan kaydın resmi belge olduğuna işaret edilerek, "Bu kaydın POLNET sisteminde yer alıyor olmasının Gülistan Doku'nun kesin olarak 31 Aralık 2019'da saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş kaydı yaptığının delili olduğu, bu hususta kesinlikle hata olmayacağının sabit olduğu, bu nedenle detaylı araştırma yapılarak Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da hastane giriş kaydının 7 Ocak 2020 ila 9 Ocak 2020 arasında kim, hangi kullanıcı tarafından silindiğinin titizlikle araştırılması" istendi.

Belirtilen güne dair 09.00 ile 11.00 arasında hasta cihaz giriş kaydı yapan cihaz ve kullanıcı bilgilerinin istenildiği yazıda, Doku'nun hamileliği iddialarıyla ilgili ise şu bilgiler yer aldı:

"EK'te gönderilen CD'deki bilgilerin kime ait olduğu, hastaya kim tarafından hangi işlem yapıldığı ve benzeri hususların anlaşılabilir olmadığı, örneğin bir tabloda Gülistan Doku_HGEBDET uzantısında 'Bulgular-Gebe-Plan-Çocukkey-Htkey-Fetuskalses-Hbkey-Pelvisanatomi-Pelvisaçıklık ve benzeri' başlıklar olduğu, bu başlıkların gebelikle ilgili olduğunun değerlendirildiği ve kalp sesi ölçümlerinin yapıldığı anlaşıldığı ancak bu bilgilerin neye dayanarak belirtildiği, neye ilişkin olduğunun, Gülistan Doku'nun gebelik durumunun olup olmadığının, gebeliğe ilişkin hastaneye müracaatının olup olmadığının anlaşılamadığı, şayet gebe ise doğum için gerekli süre düşünüldüğünde tarihlerin de uyumlu olmadığının anlaşıldığı, Gülistan Doku'nun hastane giriş tarihlerinin silinen kayıtlar da dahil olmak üzere tek tek ve fiziki evrak yazılarak Gülistan Doku'ya ne sebeple hangi işlemlerin yapıldığının araştırılarak gönderilmesi rica olunur."

Doku hakkında hastanede kayıt olmadığına dair yazının kabul edilebilir olmadığı vurgulanan yazıda, "İlgili tarih ve saatte yapılan giriş kaydının kesinlikle silinmiş olduğu ve bunun kasıtlı olarak profesyonel ve detaylı bir çalışma sonucu silindiğinin, Gülistan Doku'ya ait 31 Aralık 2019 saat 09.09'da yapılan hasta kayıt işlemini sonraki tarihlerde silen kullanıcı bilgilerinin mutlaka titizlikle, detaylı bir şekilde araştırılarak gönderilmesi rica olunur."

Tunceli Devlet Hastanesinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Ekim 2020 tarihli yazısına verdiği cevapta ise "Gülistan Doku'nun kayıtlarımız tetkikinde 31 Aralık 2019'da hastanemizde herhangi bir girişinin olmadığı tespit edilmiş olup, bugüne kadar tedavi olduğuna dair belgeleri sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.