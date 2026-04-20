Gülistan Doku dosyası: Soruşturmanın kritik ismi Umut Altaş hakkında kırmızı bülten talebi

Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklara bildirdi.

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Dersim’de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Soruşturmada 6 yıl boyunca bir gelişme yaşanmamıştı. Geçen hafta ise Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’le oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu pek çok kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.

UMUT ALTAŞ KİMDİR?

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı olan Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği düşünülüyor.

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku geçen hafta yaptığı açıklamada “Umut Altaş bize katili söyledi” demişti.