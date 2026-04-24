Gülistan Doku dosyasında araç detayı: Satıp aynısı almışlar!

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, Doku’nun kaybolduğu dönemde kullandığı ve DNA incelemesine alınan aracın satılıp ardından aynısının satın alındığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde BMW marka bir araç kullandığı, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının ise Sonel ile yakın arkadaşı Umut Altaş’ın Doku’nun kaybolduğu gün bu araçla hareket ettiğini ortaya koyduğu belirtildi. Kayıtlara göre söz konusu araç gece saatlerinde hem Dersim kent merkezinde hem de şehir dışında dolaştı. Dosyada yer alan bir gizli tanık ifadesinde Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bu araçla ‘taşınmış olabileceğini’ iddia ediyordu.

AYNI MODEL ARACI ALMIŞLAR

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki ifade ve diğer verileri de dikkate alarak araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Bu süreçte Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde kullandığı BMW marka aracın birkaç yıl önce satıldığı ve yerine de yine aynı marka, aynı model ve aynı renk bir araç alındığı, önceki aracın plakasının da bu yeni araçta kullanılmaya devam edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında aracın satıldığı kişi de tespit edilirken, mevcut sahibinin muvafakatiyle araç çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetin kriminal birimleri, Gülistan Doku’nun 6 yıl önce bu araca binmiş ya da bindirilmiş olması ihtimaline karşı, araçta kalmış olabilecek izleri incelemeye aldı.