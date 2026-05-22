Gülistan Doku dosyasında firari şüpheliden itiraf: "Cinayeti işlediğini anlattı"

Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturmanın ABD'deki firari şüphelisi Umut Altaş açıklama yaptı.

Akşam gazetesinden Yavuz Atalay'a konuşan Altaş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kendisine Gülistan Doku'yu öldürdüğünü söylediğini anlattı.

Habere göre Altaş, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" dedi.

VALİ BENİ ALNIMDAN ÖPTÜ

Cinayet sonrasında Mustafa Türkay Sonel'in kendisine, "Şükrü o işi halletti" dediğini aktaran Altaş, bahsettiği kişinin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu olduğunu söyledi. Altaş, "İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde Vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir" diye konuştu.

Doku'nun öldürülmesiyle ilgili "Viyadükte öldürmüştür, ardından koruma Şükrü'yü aramıştır. Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanan Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in kişiliğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Türkay, 18 yaşından küçük kızlarla da beraber oluyordu, tecavüz edecek bir karaktere sahipti. Şiddet eğilimi son derece yüksekti. Kendi kız kardeşini bile dövmüştü. Elif adında bir sevgilisi vardı, onu da darp etmişti. Bir gün polislerle tartıştı. Görevli polislerin üstüne yürüdü, onlara silah gösterdi. Ardından cebinden bir kart çıkarıp gösterdi ve polisler hiçbir şey yapamadı. Onun gücünü ilk kez orada, o an gördüm."