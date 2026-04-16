Gülistan Doku dosyasında gözaltına alınan Uğurcan Açıkgöz, AKP İl Başkanı’nın yeğeniymiş

Dersim’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğurcan Açıkgöz’ün dönemin AKP Tunceli İl Başkanı, şu an ise AKP İzmir İl YK üyesi olan Cihan Açıkgöz’ün yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Uğurcan Açıkgöz’ün sosyal medya hesabında uzun namlulu silahlarla ateş ettiği videolar ortaya çıktı.

Açıkgöz’ün farklı zamanlarda çekildiği anlaşılan videolarda uzun namlulu silahlarla atış yaptığı görülüyor. Aynı hesapta paylaşıldığı belirtilen fotoğraflarda ise silahlarla verilen pozlar dikkat çekiyor.