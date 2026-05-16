Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: PTS kayıtlarında dikkat çeken araç

Dersim'de ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün son görüldüğü yerde dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in aracıyla geçtiğine dair PTS kayıtlarının olduğunu belirtti.

Gülistan Doku'nun aile avukatı Ali Çimen, dosyaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Gülistan Doku dosyasının 06 Ocak 2020 tarihinde ailenin şikayeti üzerine başlatıldığını ifade eden Çimen, soruşturmanın ilk 4 yılında dosyada etkin ve etkili bir soruşturma yapılamadığını ifade etti.

Dosya kapsamında 12 kişinin tutuklandığını anımsatan Çimen, "Bu kişilerden biri de baş şüpheli Tuncay Sonel'di. Tuncay Sonel'in de davası, usulü kanunlardan kaynaklı olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti" dedi.

"BÖLGEDEN ARACIYLA GEÇTİ"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da dosyaya girmesiyle birlikte dosyada daha da etkin bir soruşturma yapılmaya başlandığını belirten Çimen, soruşturmada tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında dikkat çeken bir detayı paylaştı.

Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın kaybolduğu gün son görüldüğü yerden aracıyla geçtiğine dair PTS kayıtlarının olduğunu belirten Çimen, "Bu soruşturma kapsamında da yeni bir gelişme söz konusu oldu. Bu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitiyle şu an tutuklu olan dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden aracıyla geçtiğine ilişkin olarak bir tespit yapıldı" diye konuştu.

"CİNSEL SALDIRI EYLEMİNE DİRENDİĞİ İÇİN ŞİDDETE UĞRAMIŞTI"

Söz konusu tespitin dosyada önemi olduğunu ifade eden Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz, Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı. Bu şiddet sonrasında devlet hastanesine müracaat edip, bu şiddeti raporlandırmak istemişti. Biliyorsunuz; devlet hastanesi de polise haber vermişti. Polise de POLNET kaydı vardı ve Gülistan'ın oradaki beyanına göre bu baş şüpheli Tuncay Sonel'in oğluna yönelik beyanda bulununca, orada o ifadeyi örtbas ettiler. Bu örtbas olayında en büyük görev de bu başhekim Çağdaş Özdemir'e aitti. Bu olayın 31 Aralık 2020 tarihinde olduğu söyleniyor. Gülistan'ın da en son görüldüğü tarih 05 Ocak 2020. Biz şunu görüyoruz. Bu faillerden biliyorsunuz Erdoğan Elaldı, Çağdaş Özdemir, Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, hepsi 05 Ocak 2020 günü adeta Gülistan'ın bulunduğu yere yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz. Çağdaş Özdemir'in de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor. Bu dosyamız açısından gerçekten de çok kıymetli bir tespit oldu."