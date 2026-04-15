Gülistan Doku'nun ablası ilk kez anlattı: "Umut Altaş bize katili söyledi"

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili dosyada dün birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili Doku'nun ablası Aygül Doku soruşturmayı etkileyecek iddialarda bulundu.

"TUNCAY SONEL GÖREVDEN ALINMALI"

Halk TV'ye konuşan Aygül Doku şunları söyledi:

"Dönemin valisi Tuncay Sonel'in görevden alınması lazım ki yargılanıp sorgulanabilmesi için.

Bu dosyada Tuncay Sonel yargılandığı zaman, tutuklandığı zaman, gözaltına alındığı zaman dosya çözülecek.

Biz bu kente ilk geldiğimiz zaman hemen dönemin valisi Tuncay Sonel apar topar bizi köprüye götürdü. 'Kızınız' intihar etti dedi. Biz ilk günden beri söylüyoruz bunu.

Bizi o köprüye götürüp biz o çalışmalara onlara bakınca biz ya diyoruz ki insan bir kente kime inandır? Bir valiye inanır. Biz bu vali bir şey diyorsa bir bekleyelim dedik.

Geçen gece gözaltına alınanlardan biri de onun oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. Kızımızın katili Mustafa Türkay Sonel'dir. Bakın biz bu katili nereden öğrendik? Bu katili onun en yakın arkadaşı olan Umut Altaş'tan öğrendik. Yani Amerika'ya kaçan...

İLK DEFA AÇIKLIYORUM

"Bakın bunları ilk defa açıklıyorum. Çünkü gerçekten artık bizim sabrımız kalmadı. Umut Altaş beni aramış o süreçte. 2 3 kere beni aramış bana ulaşabilmek için. Ben telefonu açmışım ama cesaret edip konuşamamış bir not yazmış.

Notu götürüp baro başkanına atmış. Demiş ki Gülistan Doku'nun katili Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. O zaman düşmüş oraya.

Sonra bunlar bu bilgileri vermeye başladıkça tabii biz dedik hani bu aile bu meseleyi biliyor. Hemen Umudun numarasını istedik. Umut'un numarasını bulup Umut'u aradım, 'Bu olayın içinde olabilirsin. Kazayla da karışmış olabilirsin ya da bir şeye şahit olabilirsin. Sana kardeşimin mezarı taşının bulabilmek için inandığım bütün değerler üzerine yemin ediyorum. Senden şikayetçi olmayacağım. Ailen hiçbir şekilde bu işe müdahil olmayacak. Sana söz. Ne oldu sen sadece bana söyle. Bak katil sen olsan dahi inan senden şikayetçi olmayacağım' Umut bana dönüp ne dedi biliyor musunuz? "Abla benim bildiğim çok şey var. Ben Tunceliliyim ben karıncayı bile incitmem" dedi.

Umut telefonu kapattığı gibi anne babasını arıyor. Anne babası Umut'u tekrar susturdu. Aygül'le konuşmayın diye.

KAN PARASI İDDİASI

Tuncay Sonel'in görevi Ordu'ya çıkınca Mehmet Ali Özkan vali buraya geldi. Biz hala Gülistan'ın suda arama çalışmalarını devam ediyoruz. Biz arama çalışmalarına devam ederken Celal Altaş ve ailesi Ordu'ya valiyi ziyaret etmek ziyaret etmeye gidiyor. Hatta fotoğraf çekiyorlar. Tatile gidiyorlar. susma karşılığında Gülistan'ın kan parasını yiyenler de bugün gözaltında olan Celal Altaş ve ve Nurşen Altaş'tır.

Bu halk bu halkın yerli insanları. Köprüde bizi izleyenler. Biz ve o Dalgıç abilerim Gülistan'ın içinde olmayan o suda karda kışta Gülistan'ı ararken evet bunlar susmayı tercih edip nereye gidiyorlar? Ordu'ya tatile gidiyorlar.

"KÖTÜ BİR ŞEYE ZORLUYORLAR KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜYORLAR"

"Gülistan'ı kötü bir şeye zorluyorlar. Şimdi biz 7 yıldır kamuoyu önünde bir aileyiz. Nasıl bir aile olduğumuz ortada. Kızımızı kötü bir şeye zorluyorlar. E kızımız da bunu kabul etmediği için kızımız da sizi ifşa edeceğim dediği için Gülistan'ı öldürüyorlar.

Gülistan'a o gece zorla araca koyuyorlar ya olay savcılığa intikal etmiyor. Eğer olay o gece savcılığa intikal etseydi de biz bugün de olmayacaktık. İkincisi bir şey daha var. Gülistan'ı zorla araca koyacak belki Gülistan'ı aslında o gece öldüreceklerdi. Ona fırsat bulmuyorlar.

Çünkü bir vatandaş Gülistan'da Zainal kavga ederken ne yapıyor? İhbar ediyor diyor ki genç bir kızı bir adam burada zorluyor. O gece fırsat bulmayınca."