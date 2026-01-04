Gülistan Doku'nun aile avukatı: Faillerden biri bize ulaştı, üst düzey kamu görevlisinin adını verdi

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden yarın altı yıl geçmiş olacak.

Gülistan Doku’nun (21) ailesinin avukatı Ali Çimen, “Gelinen bu aşamada bize faillerden biri, yani o sırada Gülistan Doku dosyasının örtbas edilmesine yönelik rol aldığına ilişkin beyanı olan biri ulaştı. Yine üst üste o kamu görevlisinin adını verdi. Burada bir örtbas meydana geldi. Örtbasta da kendisinin görev aldığını bize açıkça belirtti. Bunları savcılığa ileteceğiz” dedi.

"GÜLİSTAN’IN İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ"

Gülistan Doku’nun aile avukatı Ali Çimen, “24 Ocak 2020 tarihinde bir tutanak tutulmuştu. Bu tutanağa göre suya düşen bir nesne izlenimi yaratılmıştı. Gülistan'ın suya atladığı, dolayısıyla intihar ettiği iddia edilmişti. Biliyorsunuz bu tutanak sonrasında 220 gün boyunca Munzur Gölü'nde araştırmalar yapılmıştı. Suya düşen nesnenin Gülistan olduğu, dolayısıyla Gülistan'ın intihar ettiği değerlendiriliyordu. Bu soruşturmanın ilerleyen aşamasında biz buna itiraz etmiştik. Dosya Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmişti. O sırada suya düşen bir nesnenin olmadığı yönünde bir rapor gelmişti. Bu rapor sonrasında artık biz dosyanın insan öldürme şeklinde ele alınmasını talep etmiştik. Ama dosyamız uzun bir süre işlemsiz kalmıştı. Buna ilişkin dosyamızda yer yer üst düzey bir kamu görevlisinin adı geçmekteydi. Soruşturmanın örtbasına yönelik olarak çaba sarf ettiği değerlendiriliyordu. Hatta faillerin beyanında bile kendilerini yurt dışına çıkmaları konusunda kendisinin telkini olduğunu söylenmekteydi” diye konuştu.

"O KAMU GÖREVLİSİNİN ADINI VERDİ"

Kendilerine Gülistan Doku dosyasının örtbas edilmesine yönelik rol aldığına ilişkin beyanı olan birinin ulaştığını söyleyen avukat Çimen, “Yine üst üste o kamu görevlisinin adını verdi. Burada bir örtbas meydana geldi. Örtbasta da kendisinin görev aldığını bize açıkça belirtti. Bunları savcılığa ileteceğiz. Biz buna ilişkin olarak dosyada gizlilik olduğu için dosyadaki bilgi ve belgeleri sizinle paylaşamayacağız. Ama bu dosya kamuoyunda bilinen ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir dosyadır. Dolayısıyla burada buna ilişkin beyanda bulunma veya toplumu bu konuda bilgilendirme görevi Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndadır. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir an önce faillere yönelik olarak gerekli işlemleri yapmasını ve toplumu bir yönüyle de bilgilendirmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.