Gülistan Doku soruşturması: 6 saatlik görüntü kaydını kim sakladı?
Dersim'de 6 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun aile avukatı Ali Çimen, eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun kaybolmadan önceki gün işyerindeki temaslarını kanıtlayan 6 saatlik kamera kaydının saklandığını belirtti. Çimen, görüntülerin bulunmadığının tutanak altına alındığını belirterek "6 saatlik görüntü kaydını kim sakladı" dedi.
Dersim'de ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önce baş şüpheli eski valinin öoğlu Mustafa Türkay Sonel ile yan yana geldiğini kanıtlayan 6 saatlik kamera kaydının saklandığı ortaya çıktı.
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmaya ilişkin kritik bir detay paylaştı.
Çimen'in açıklamasında göre, soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel olaydan bir gün önce 4 Ocak 2020'de Gülistan'ın çalıştığı kafeye gitti.
BULUNMADIĞI TUTANAK ALTINA ALINDI
Sonel'in kafede Gülistan ile teması olduğunu belirten Çimen, "Baş şüpheli gelince Gülistan hızlıca işi bırakıp çıkıyor) olduğunu gösteren Baymak adlı iş yerinin 6 saatlik görüntü kaydını kim sakladı" ifadelerini kullandı.
Çimen, ayrıca, söz konusu görüntülerin bulunmadığına dair tutunak tutulduğunu ifade etti.
Bulunmadığı tutanağa bağlanan; Baş şüpheli M. SONEL İle Gülistan’ın 04.01.2020 tarihinde, yani öldürme olayından 1 gün önce Gülistan’ın çalıştığı kafe de temaslarının ( baş şüpheli gelince Gülistan hızlıca işi bırakıp çıkıyor) olduğunu gösteren Baymak adlı iş yerinin 6 saatlik…— Ali ÇİMEN (@av_cmn) April 28, 2026