Gülistan Doku soruşturması: 700 saatlik görüntüler dosyaya girdi

Dersim’de, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait ek 700 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Doku'nun ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirtildi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar, ROW ile radar cihazı ve su üstü ekibiyle çalışma yürütüldü.

Doku’ya ait hiçbir ize rastlanılamayınca da çalışmalar sonlandırıldı.

MİNİBÜSTEN NEREDE İNDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Yol güzergahındaki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde Valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Z.A. ile görüştüğü daha sonra da yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görüldü.

Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı ve minibüse bindikten sonra nerede indiği tespit edilemedi.

Ayrıca, Doku’nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nü yakından gören Munzur Üniversitesi’ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenemedi. Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi fakat görüntüler netleştirilemedi. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Z.A.’nın evine girerken KGYS’de görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansıdı. Soruşturmada Z.A. gözaltına alınıp, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baştan ele alınan dosya için özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Z.A. ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırılıyor.

Öte yandan dosyanın gizlilik kararının devam ettiği öğrenildi.

***

GÜLİSTAN DOKU'YA NE OLDU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Gülistan Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi.

Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeynal Abarakov, 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeynal Abarakov, sorgunun başında avukat talep etmezken, sorgunun devamında avukatla görüşmek istediğini belirtti. Zeynal Abarakov'un babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.