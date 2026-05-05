Gülistan Doku Soruşturması: Abakarov'un telefonundaki veriler silinmiş

Dersim'de 2020 yılının ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında bu defa şüpheli Zainal Abakarov'un 2020 yılında kullandığı telefonun özel bir yazılım aracılığıyla derinlemesine temizlendiği ortaya çıktı.

Gazeteci Emrulllah Erdinç'in aktardığına göre "Gülistan Doku soruşturmasının ilk şüphelisi olarak dosyada yer alan Zainal Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi."

Telefonda yapılan temizlik Abakarov'un emniyet sorgusu esnasında sorulardan dolayı ortaya çıktı.

"BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA TELEFON BENDE OLMADIĞI İÇİN YAPILAN İŞLEM HAKKINDA BİLGİM YOKTUR"

Abakarov'a "Cep telefonunuz Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeyken, 01 Mayıs 2020-06 Mayıs 2020 tarihleri arasında, cihazınızın galerisinden Aralık 2019'a ait bir takım fotoğrafların silindiği, WhatsApp'nızda ise 24-25 Aralık 2019 da gönderilen bazı fotoğrafların silindiği Ulusal Kriminal Büronun cep telefonunuzu incelemesi neticesinde tespit edilmiştir. Aynı şekilde, cep telefonunuz adli emanette iken, 02 Temmuz 2020 tarihinde 'WhatsApp uygulaması üzerinde 'deep clean-derin temizlik-app clean - uygulama temizliği' yapıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemi siz mi yaptınız ya da kimler yapmış olabilir?" sorusu soruldu.

Abakarov ise "Telefonuma el konulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak yada Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu. Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Benim telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu telefonu ve SIM kartı Antalya'da benden aldıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve SIM kart halen bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez" yanıtını verdi.