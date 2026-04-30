Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alınacak

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Doku ailesinden DNA ve doku örneği alınacak.

Dersim'de 2020 yılının ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve baba Halit Doku’nun mağdur sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi.

Ancak daha sonra ifade yerine aileden DNA ve doku örneği alınması istendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, aile, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde Olay Yeri ve İnceleme Bürosu'na geçecek. Burada bazı örneklerin alınması bekleniyor. Aile, daha sonra Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Burada ise doku ve DNA örneği alınacak.

ARAÇTAKİLERLE KARŞILAŞTIRILACAK

Öte yandan Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde, tutuklu eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı BMW aracın satıldığı, ardından aynı model ve renkte yeni bir araç alındığı ortaya çıktı. Söz konusu araç, DNA incelemesi için İstanbul’a getirildi.

Ancak daha sonra Ankara'ya gönderildi. Ankara'da araçta incelemeler sürüyor. Aileden alınan örneklerin baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in olay günü kullandığı araçta tespit edilen DNA ve doku örnekleriyle karşılaştırılacağı ifade edildi.