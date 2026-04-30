Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alındı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Doku ailesinden DNA örneği alındı.

Dersim'de 2020 yılının ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Mustafa Türkay Sonel’in aracında çıkan DNA örnekleriyle ilgili aileden DNA örneği alınmasına karar verdi.

Kararın ardından Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku ile babası Halit Doku’dan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda kan, tırnak ve saç örnekleri alındı. Alınan örnekler, araçta tespit edilen DNA bulgularıyla karşılaştırılacak.

Öte yandan Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde, tutuklu eski Vali Tuncay Sonel'in kullandığı BMW aracın satıldığı, ardından aynı model ve renkte yeni bir araç alındığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu araç, DNA incelemesi için İstanbul’a getirildi. Ancak daha sonra Ankara'ya gönderildi. Ankara'da araçta incelemeler sürüyor.

Gazeteci Serhat Ozan Yıldırım'ın aktardığına göre uzmanlar, Gülistan'ın kaybolduğu günlerde Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı BMW markalı araca binmiş ya da bindirilmiş olma ihtimaline karşı araçta biyolojik iz araması yaptı.

Yürütülen soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI

6 yıl sonra kayıp dosyasından ‘cinayet’ soruşturmasına dönen Gülistan'a ilişkin dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD’de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla ‘Delilleri yok etme ve gizleme’ suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.