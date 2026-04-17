Gülistan Doku soruşturması: Dönemin Tunceli Valisi Sonel, şüpheli Ferhat Güven için mahkemeye yazı göndermiş

Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ferhat Güven ile ilgili, Tunceli Valiliği'nin ardından atandığı Ordu Valiliği döneminde Tuncay Sonel tarafından yazılan resmi yazı ortaya çıktı.

Buna göre, dönemin Ordu Valisi Sonel, 20 Nisan 2023 tarihli yazıyı, Ferhat Güven’in Dersim'de 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasına gönderdi.

“GÜVENLİK BİRİMLERİNE YARDIMCI OLDU”

Vali Sonel imzasını taşıyan resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemenizin ceza dosyasında yargılanmakta olan sanık Ferhat Güven, Tuncelimizde terör örgütü PKK/KCK hakkında bilgi, belge ve doküman noktasında güvenlik birimlerine yardımcı (Tunceli Emniyet Müdürlüğü - Güvenlik Şube Müdürlüğü) olmuştur. Ferhat Güven, güvenlik birimlerine yardımcı olduğu için Tunceli Belediyesinde (kayyum döneminde) güvenlik birimlerinin referansıyla işe alınmıştır. Bizim dönemimizde de (30 Haziran 2017 - 16 Haziran 2020) vatanını ve milletini seven bir birey olarak devletimize hizmet etmiştir.”

Mahkemenin yargılama sonucunda Güven’i “terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı ve dosyanın istinaf incelemesine gönderildiği kaydedildi.

SONEL AÇIĞA ALINDI

Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 14 Nisan günü 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden Ferhat Güven, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki iddiaların ardından soruşturma başlatılan dönemin Tunceli Valisi ve mevcut mülkiye başmüfettişi Tuncay Sonel açığa alındı. Doku soruşturmasında tutuklanan polis Gökhan Ertok, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine verildiğini ve Vali Sonel'in talimatıyla WhatsApp yazışmalarını sildiğini söylemişti. Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönemki yakın koruması Şükrü Eroğlu hâlâ gözaltında tutuluyor.