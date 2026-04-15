Gülistan Doku soruşturması: Dosyaya yeni görüntüler girdi

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma dosyasına Plaka Tanına Sistemi (PTS) görüntüleri girdi. Görüntülerde Umut Altaş ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in lüks bir otomobilin içinde olduğu görülüyor.

Söz konusu görüntülerin Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 gecesine ait olduğu öğrenildi.

13 ŞÜPHELİNİN JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında farklı şehirlerde gözaltına alınıp Dersim'e getirilen, dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.