Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında tutuklama talebi

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sabah adliyeye sevk edildi.

Sonel, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Sonel’in adliyeye sevk edildiği anlar da görüntülendi.

'SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME' SUÇLAMASI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Sonel, 13 Haziran 2017 - 9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapmış ve geçen 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

EMNİYET'TE KONUŞMADI

NTV'nin aktardığına göre Sonel'in Emniyet Müdürlüğü'nde bulunduğu 3 gün boyunca ifade vermeyi reddettiği öğrenildi.

Görevlilerin kendisine "İfade vermek istiyor musunuz?" sorusuna Sonel'in "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum" diyerek günlerdir ifade vermediği anlaşıldı.

KELEPÇESİZ GÖTÜRÜLMESİNE TEPKİ

Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Sonel'in adliyeye sevki sırasında kelepçe takılmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çimen, "Baş fail Tuncay SONEL’ in kelepçesiz bir şekilde sorguya götürülmesi toplumda infiale neden olmuştur. Dosyada derdest edilen diğer 13 faile yapılan uygulamanın adı geçene uygulanmaması güçlünün korunduğunu göstermiştir" dedi.

Gülistan DOKU’ nun baş faili Tuncay SONEL’ in kelepçesiz bir şekilde sorguya götürülmesi toplumda infiale neden olmuştur. Dosyada derdest edilen Diğer 13 faile yapılan uygulama adı geçene uygulanmaması güçlünün korunduğunu göstermiştir. — Ali ÇİMEN (@av_cmn) April 21, 2026

11 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Dersim'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.