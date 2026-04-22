Gülistan Doku soruşturması: Eski Vali Tuncay Sonel'in eşi hakkında gözaltı kararı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

Dersim'de 6 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve aynı dönemde Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği yapan Çağdaş Özdemir başta olmak üzere 12 kişi tutuklandı.

Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gülistan'ın aile avukatı Ali Çimen, dün yaptığı açıklamada Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çimen, Handan Sonel'in yaşananlardan "habersiz olmasının mümkün olmadığını" ifade ederek tutuklanmasını talep etti.

Suç duyurusunun ardından bugün savcılık tarafından Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

Dersim Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, soruşturmanın kapsamının genişletilmesi için yeni bir hukuki adım attıklarını duyurmuştu.



Aile avukatının, dönemin valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında Dersim Cumhuriyet Başsavcılığı’na gözaltı ve tutuklama talebiyle başvurduğunu belirten Aygül Doku şunları söylemişti:

"Katil Mustafa Türkay Sonel’in annesi de oğlunun bizim kızımıza ne yaptığını mutlaka biliyordur. Bu suçun gizlenmesinde sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple avukatımız tutuklanması talebiyle başvuruda bulundu. Adalete ve savcıya güveniyoruz."