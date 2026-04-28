Gülistan Doku soruşturması: Firari Umut Altaş'ın mesajları ortaya çıktı

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'ın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gece Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta bulunduğu belirtilen Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.

Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasa dışı yollarla ABD'ye giden Umut Altaş, 9 Ocak 2026 tarihli mesajlarında babasından hesabına 9 bin dolar göndermesini istedi. Sabah'ın haberine göre, Celal Altaş'ın buna karşılık daha önce gönderdiğini söylediği 150 bin doları geri istemesi üzerine, Umut Altaş'ın "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" dediği ortaya çıktı.

"SEN SUSTURUYORDUN YA, ÖTECEĞİM HER ŞEYİ"

Baba ile oğul arasında geçen yazışmalarda gerilimin arttığı da iddialar arasında yer aldı. Celal Altaş'ın oğluna sert sözler yönelttiği, buna karşılık Umut Altaş'ın da "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" ifadelerini kullandığı paylaşıldı.

Fotoğraf: Sabah

ABİSİNİN 'İTİRAF VİDEOSU' DOSYAYA GİRDİ

Umut Altaş'ın ağabeyi S.A.'nın, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi.

S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.