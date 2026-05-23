Gülistan Doku soruşturması: İçişleri Bakanı Çiftçi'den Umut Altaş açıklaması

İçişleri bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alınmasıyla ilgili, "Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur" dedi.

Çiftçi, Dersim'de 6 yıldan uzun süredir kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soruşturmanın Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alınmasıyla uluslararası ölçekte önemli bir aşamaya ulaştığını ifade eden Çiftçi, "Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur" ifadesini kullandı.

"BİLGİLERİN ANLIK ŞEKİLDE İLGİLİ ÜLKE MAKAMLARIYLA PAYLAŞILDI"

Altaş hakkında hazırlanan kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebinin ilgili uluslararası mercilere iletildiğini, süreç boyunca elde edilen tüm teknik veriler ve soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgilerin anlık şekilde ilgili ülke makamlarıyla paylaşıldığını bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Interpol, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürütülen eş zamanlı koordinasyon neticesinde firari şahsın hareket alanı adım adım daraltılmış; New York bölgesindeki varlığı tespit edilerek gözaltı süreci hızla sonuçlandırılmıştır. 21 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürütülen uluslararası koordinasyon kapsamında ABD Interpol birimi, FBI irtibat görevlileri ve ilgili güvenlik makamlarıyla sürekli temas sağlanmış, firari şüpheliye ilişkin elde edilen bilgiler düzenli olarak paylaşılmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında şahsın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynaklarda tespit edilen görüntüler de ilgili birimlerle paylaşılmış, sürdürülen koordinasyon neticesinde Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır. Bu gelişme doğrultusunda iade işlemleri yeniden hızlandırılmıştır. Bu gelişme yalnızca bir operasyonel başarı değil, aynı zamanda devletimizin suç ve suçluyla mücadelede ulaştığı küresel kapasitenin, teknolojik yetkinliğin ve kurumsal kararlılığın somut bir göstergesidir."

"GEREKEN HESAP MUTLAKA SORULACAKTIR"

Mustafa Çiftçi, "Başta Gülistan Doku'nun ailesi olmak üzere yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki, hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır" açıklamasında bulundu.