Gülistan Doku soruşturması: Mesajları ortaya çıkan firari Umut Altaş'ın babası tekrar sorgulanacak

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ı babası Celal Altaş ile WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmasının ardından babasının tekrar sorgulanacağı öğrenildi.

Aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu olduğu Gülistan Doku soruşturmasında, başsavcılık iddianame aşamasına geçmeden önce yeni çapraz sorgular yapacak.

İFADESİNDE SÖYLEMEMİŞ

Celal Altaş'ın jandarma sorgusunda oğlu ile yaptığı yazışmalardan bahsetmediği öğrenildi. Altaş ifadesinde, "Oğlum Umut Altaş ile yurtdışına gittikten sonra WhatsApp üzerinden şu an hafızamda olmayan ancak cep telefonumda 'Umut baba' diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar konuşuyorduk" demişti.

Sabah'ın aktardığına göre, mesajların dosyaya girmesiyle Celal Altaş'ın yeniden sorgulanacağı öğrenildi. Baba Altaş'a, oğlunun gönderdiği "Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" ve "Sen susturuyordun ya!" mesajları sorulacak.

MESAJLAR "BİRİNCİL DELİL" OLARAK SUNULACAK

Mesajlar Umut Altaş'ın iade sürecinde de delil olacak. Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş için çıkarılan kırmızı bültene yazışmalar eklenerek ABD makamlarına "birincil delil" olarak sunulacak.

YAZIŞMALARDA NE VARDI?

Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasa dışı yollarla ABD'ye giden firari Umut Altaş, 9 Ocak 2026 tarihli mesajlarında babasından hesabına 9 bin dolar göndermesini istedi. Celal Altaş'ın buna karşılık daha önce gönderdiğini söylediği 150 bin doları geri istemesi üzerine, Umut Altaş'ın "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" dediği ortaya çıktı.

Celal Altaş'ın oğluna sert sözler yönelttiği, buna karşılık Umut Altaş'ın da "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" ifadelerini kullandı.

ABİSİNİN 'İTİRAF VİDEOSU' DOSYAYA GİRMİŞTİ

Umut Altaş'ın ağabeyi S.A.'nın, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girmişti.

S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullanmıştı.