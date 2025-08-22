Gülistan Doku soruşturması: Özel ekip, KGYS ve PTS kayıtlarını incelemeye aldı

Dersim'de 5 Ocak 2020’den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait tüm Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Dersim'e atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla kurulan özel ekibin çalışmaları sürüyor.

Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları toplandı. Adli tatil olmasına rağmen görüntüler ve kayıtlar kurulan özel ekip tarafından inceleniyor; Doku’ya ait iz aranıyor.

"KAMERA DOLU HER YER NİYE O GÜN BOZULDU"

Çalışmalar sürerken Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsal Çayırdere Mahallesi'nde yaşayan Doku ailesinin bekleyişi devam ediyor. Anne Bedriye Doku, adalete güvendiğini belirterek, “Benim kızım bu masada ders çalıştı, üniversite kazandı. O kadar mutluydu, o kadar çocukları seviyordu. Dedi, 'Ben okuyacağım çocuklara faydam olsun'. Ya benim kızım 21 yaşında bir öğrenci. Bunun başına ne getirdiler? Beş yıl bitti altıncı yıla giriyor. Gece gündüz ağlıyorum. Herkesin çocuğu var. Çocuğunuzu bir gün görmeseniz ne yaparsınız? Kim bu konuyla ilgili ne biliyorsa kim bu işe karıştıysa lütfen savcılığa gitsin, bilgi versin. Eğer korkuyorsa da mektup yazıp kapıya atsınlar. Biz şikayetçi olmayacağız kendisinden. Ben kızımın kemiklerini istiyorum, bir mezarı olsun. Ben o mezara artık sarılıp ağlayayım. Ben biliyorum hala içinde vicdanı olan insanlar var. Adalete güveniyorum başsavcıya güveniyorum. 3 başsavcı değişti, 3 vali değişti. Eski Vali Tuncay Sonel diyordu ‘Kızınız intihar etti bulacağım.’ Sen niye öyle diyordun kanıtı mı vardı? Dalgıçlar da bana diyordu ‘Teyze senin kızın bu suda yok.’ Kamera dolu her yer niye o gün bozuldu” diye konuştu.

GÜLİSTAN DOKU'YA NE OLDU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Gülistan Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi.

Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeynal Abarakov, 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeynal Abarakov, sorgunun başında avukat talep etmezken, sorgunun devamında avukatla görüşmek istediğini belirtti. Zeynal Abarakov'un babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.