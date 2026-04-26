Gülistan Doku soruşturması: Süleyman Soylu'dan Vali Tuncay Sonel hakkındaki sözlerine dair açıklama

2020 yılında kaybolan ve o günden beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybedildiği dönemin İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu, Gülistan Doku soruşturması sürecinde Vali Tuncay Sonel hakkında söylediklerinin ve etkin bir soruşturma yürütmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Soylu, bir soru önergesine verdiği yanıtta yer alan "Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" şeklindeki ifadelerinin yer aldığı belgeleri haberleştiren gazete ve basın kuruluşlarını hedef aldı.

Mecliste yapılan görüşmelerde sarfettiği sözlerine ve ilgili soru önergesine verdiği yanıta ilişkin "Bir milletvekilinin, bakanlık dönemimizde olayla ilgili sorduğu sorulara; yürüyen bir soruşturma çerçevesinde, yalnızca o somut sorularla sınırlı kalınarak ve Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma da gözetilerek cevap verilmiştir. O sorulara verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır yalandır; iftiradır" dedi.

Milli Gazeteciler!

Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz.



Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz.



İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir.



Bir… pic.twitter.com/UjXi0tfyyj — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 26, 2026

KENDİ İMZASIYLA VERİLEN YANITI PAYLAŞTI: "VALİ HAKKINDAKİ İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Soylu paylaşımında CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu tarafından kendisinin yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesini ve soru önergesine kendi imzasıyla verilen yanıtın belgelerini de paylaştı. Soylu'nun paylaştığı yanıt belgesinde "Ayrıca bu süreçte Tunceli’de Gülistan Doku’nun ailesi ile tarafımca görüşülmüş, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın adli soruşturmasının beraber takip edildiği ve Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır” ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Soylu paylaşımında bu gibi resmi kayıtlara yansıyan ifadelerini gündeme getiren gazete ve haber sitelerinin görsellerini de paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku kaybolduktan sonra uzun süredir ilerlemeyen soruşturmada son dönemde kritik gelişmeler yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in gözaltına alınıp tutuklanmalarının ardından dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruşturma ve Vali Tuncay Sonel ile ilgili meclisin resmi kayıtlarına yansıyan ifadeleri gündem oldu.

Soylu'nun yanısıra dönemin kimi AKP milletvekillerinin bu süreçteki sözleri de tepki çekti.

1 Temmuz 2020’deki Genel Kurul'da HDP’li vekillerin konuyu gündeme getirmesi üzerine AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Yeter artık. Her aşk intiharını burada mı konuşacağız? Her intihar, her aşk intiharı bu yerin gündemi değildir” dedi.

Aynı oturumda AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise, “Katillerin kolluk güçleri tarafından korunduğunu iddia etmek… bakınız cinayete ortak olmaktır; bunun kabulü mümkün değil, bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2022’deki Genel Kurul görüşmelerinde ise AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “HDP’nin yeni bir provokasyonu mu bu? Aylardır yoklar da niye şimdi, niye bugün?” dedi.

Aynı oturumda Oya Eronat, “Belki de siz yaptırdınız. Dağa götürmüş olabilirsiniz” şeklinde konuştu.