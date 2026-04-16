Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara’da gözaltına alınan ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirilen 4 şüpheliden eski polis memuru Gökhan Ertok, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ertok, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.

SON TEMAS ETTİĞİ BELİRTİLEN ELALDI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında, Antalya’da gözaltına alınan olay zamanı da İl Özel İdaresi’nde görevli olan Erdoğan Elaldı, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olduğu belirtilen Elaldı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelilerin ifade işlemleri sona erdi.

Savaş Gültürk ve Süleyman Önal’ın savcılık ifadesi tamamlandı. Gültürk ve Önal, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

AİLELER ARASINDA ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Şüpheli yakınlarının Doku ailesinin üyelerini tahrik etmesi sonucu gerginlik yaşandı. Gerginliğe karışan ve şüphelilerden Savaş Gültürk’ün yakınları olduğu öğrenilen kişiler, polis ekipleri eşliğinde adliye çevresinden uzaklaştırıldı.

Doku ailesi, taraflardan şikayetçi oldu.