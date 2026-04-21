Gülistan Doku soruşturmasında 'bulunamadı' denilen kayıtlar 3 yıl sonra incelendi

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 'bulunamadığı' belirtilen kamera ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi ortaya kritik sonuçlar çıkardı.

T24 yazarı Tolga Şardan, konuyla ilgili edindiği bilgileri bugünkü köşesinde yazdı. Olayla ilgili 'kritik bir ipucu' olarak bilinen beyaz araçla ilgili önemli bilgilerin ortaya çıktığını vurgulayan Tolga Şardan, "Beyaz araç konusunda en önemli bilgi bölgedeki bir haber elemanından Vali Tekbıyıkoğlu’na ulaştı. Gelen bilgide, o güne kadar 'buhar' olan beyaz BMW’nin plakası yer aldı. Bilgi üzerine, Tekbıyıkoğlu, Tunceli Emniyeti’ne talimat verip plaka üzerinde çalışma başlattı"d diye yazdı.

Tunceli Emniyeti İstihbarat Şubesi’nde oluşturulan özel ekibin beyaz BMW’nin neden kaybolduğunu araştırdığını bildiren Şardan, Gülistan Doku'nun 5 Ocak'ta kaybolmasıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı 7 Ocak 2020 günü kent aracın dışına çıkarıldığını ve bir hafta sonra kente getirildiğinin tespit edildiğini yazdı.

"DAHA ÖNCE 'BULUNAMADI' DEMİŞLERDİ"

"Bu tespitler nasıl yapıldı? Tabii ki, daha önce 'bulunamadığı', 'tespit edilemediği' şeklinde tutanaklar yapılan kamera görüntülerinden! Ve detaylı çalışma yapılan HTS kayıtlarından!" diyen Şardan, eski kayıtlara ulaşılmasının soruşturmanın seyrini değiştirdiğini kaydetti.

"BU DÖRTLÜ DOSYA SONUCA ULAŞINCAYA KADAR GÜNDEMDE OLACAK"

Dönemin üst düzey bürokratlarına dikkat çeken Şardan, şunları kaydetti:

"Dönemin İçişleri Bakanı kimdi? Süleyman Soylu. Dönemin Emniyet Genel Müdürü kimdi? Yakın zaman kadar İçişleri Bakan Yardımcısı olan Mehmet Aktaş. Dönemin Emniyet İstihbarat Başkanı kimdi? Halen Antalya Emniyet Müdürü olan ve şimdilerde Ankara Emniyet Müdürü olacağı yönündeki bilgiler kamuoyuna yansıyan Sabit Akın Zaimoğlu. Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü kimdi? Şu anda Yalova Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen. Bu dörtlü, dosya sonuca ulaşıncaya kadar gündemde olacak."

NEDEN JANDARMA

Şardan, soruşturmayı jandarmanın yürütmesi hakkında ise şöyle yazdı:

"Bu arada bir başka konu başlığı ise dosyada görev yapan adli kolluk biriminin “neden jandarma?” olduğu.

Gülistan Doku dosyasında asıl çalışan Tunceli Emniyeti’ydi başından beri. Delilleri polis topladı. Ancak sürpriz biçimde şu anda dosyada savcılıkla beraber mesai yapanlar polis değil jandarma. Savcılık Tunceli İl Jandarma Komutanlığı üzerinden soruşturmayı yürütüyor. Bu değişikliğin, Doku Ailesi ile görüşerek sürecin belli aşamaya gelmesini sağlayan dönemin Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman’ın görevden alınması sonrasında gerçekleşmesi 'bürokratik tesadüf' olsa gerek!"