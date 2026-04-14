Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle operasyon: Zeinal Abakarov dahil 12 gözaltı

Dersim’de, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında baş şüpheli Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınanların listesi şu şekilde:

• Baş şüpheli Zeinal Abakarov,

• Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer,

• Annesi Cemile Yücer,

• Tunceli İl Özel İdare çalışanı Erdoğan Elaldı,

• Dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel,

• Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu,

• Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz,

• İhraç olan eski polis memuru Gökhan Ertok,

• Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevliler Savaş Gültürk ve Süleyman Önal

• Celal Altaş,

• Nurşen Arıkan.

1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.