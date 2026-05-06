Gülistan Doku soruşturmasında incelenen lüks araç adli emanete alındı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve 6 yıl aradan sonra intihar değil, bir cinayet soruşturması kapsamında yeniden ele alınan Gülistan Doku dosyasındaki en kritik delillerden biri olan şüpheli araca dair çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Onlar TV'de aktardığına göre, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı ve gizli tanık ifadelerinde cinayetin işlendiği yer olarak işaret edilen siyah BMW marka araç, oldukça şüpheli bir yöntemle elden çıkarıldı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN "İKİZ ARAÇ" ALDI

Soruşturmanın baş şüphelilerinden olan Vali'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, söz konusu cinayet arabasını 2022 yılında İstanbul Bostancı'daki bir ikinci el araç pazarına götürerek satışa çıkardı. Ancak satış işlemi sıradan bir devir teslimden çok farklıydı. Sonel, aradaki fiyat farkını ödeyerek birebir aynı marka ve aynı renkte başka bir siyah BMW satın aldı. Üstelik eski aracının plakasını da değiştirilmesini istemeyerek bu yeni aldığı araca taktırdı. Bu sayede dışarıdan bakıldığında arabasını hiç değiştirmemiş ve "aynı arabayla geziyormuş" hissi uyandırarak dikkatleri üzerinden uzaklaştırdı.

HABERSİZ YENİ SAHİBİN KAPISINA POLİSLER GİTTİ

İçinde Gülistan Doku'nun taşındığı iddia edilen orijinal siyah BMW ise 2022 yılında olaylardan tamamen habersiz, İstanbul Kadıköy'de oturan başka bir yurttaş tarafından satın alındı.

Gülistan Doku soruşturmasının 6 yıl sonra cinayet dosyası olarak raflardan inmesiyle beraber polis aracın izini sürdü. Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'deki yeni sahibinin kapısını çalan emniyet güçleri, araca çekici vasıtasıyla el koydu.

"KUSURSUZ DELİL" İÇİN ARAÇ İSKELETE ÇEVRİLDİ

Çekmeköy taraflarında özel bir bölgeye çekilen araç üzerinde, cinayeti aydınlatacak "kusursuz delil" niteliğinde bir bulgu aranmaya başlandı. Araç altı yıl boyunca defalarca yıkanmış ve kuaföre gitmiş olsa da polis ekipleri arabanın içindeki koltukları ve tüm parçaları tamamen sökerek aracı iskelet haline getirdi. Özel ışıklar ve yöntemler kullanılarak koltukların alt kısımlarına sızmış olabilecek tek bir kan damlası, saç teli veya DNA örneği bulabilmek için çok titiz bir çalışma yürütüldü.

Bütün parçaları tek tek sökülüp taranan araç, daha sonra toparlanarak Ankara'ya götürüldü ve adli emanete bağlandı.

Adli emanete çekilen aracın fotoğrafları da ONLAR TV'de paylaşıldı

Soruşturmanın kaderi şimdi bu araçtan çıkacak adli tıp raporuna kilitlenmiş durumda.

OTOPARKTAKİ ÇARPIŞMA VE GİZLENEN KİMLİK

Satış sürecinde yaşanan bir başka detay ise Mustafa Türkay Sonel'in kimliğini gizleme gayreti oldu.

2022 yılında araç otoparktayken, hafifçe araca çarpan bir kadın sürücü, şirketten numarasını bularak kendisine ulaştı. Ancak Sonel, bu telefon görüşmesinde Tunceli Valisi'nin oğlu olduğunu gizleyerek kendini "bir belediye başkanının oğlu" olarak tanıttı.

Bu durum, 6 yıl sonra geriye dönük incelendiğinde şüpheleri daha da artıran manidar bir detay olarak kayıtlara geçti