Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: 5 araç Ankara’ya gönderildi

6 yıldan uzun süredir haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada 3’ü Tuncay Sonel’in kullandığı 5 araç, Ankara’ya gönderildi.

Dersim'de 2020 yılının ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku hakkında Tunceli ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulabilmek için ekipler, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor.

Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

TUNCAY SONEL'İN KULLANDIĞI ARAÇLAR İNCELENİYOR

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin valisi Tuncay Sonel’in görev yaptığı dönemde kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 2 araç olmak üzere toplam 5 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla çekicilere yüklenerek Ankara’daki kriminal laboratuvara gönderildi.

Araçlarda, DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler gibi çeşitli deliller araştırılacağı belirtildi. Çıkacak olan DNA örnekleri, Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.