Gülistan Doku soruşturmasında son durum: Valinin oğlu adliyeye sevk edildi

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınmıştı. 2 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 13 kişiden 7'si daha adliyeye sevk edildi. 2 kişinin işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen isimlerden Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 7 KİŞİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'ın yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakow, babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi. Fenalaşan Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü.

Gülistan Doku soruşturmasında 3 gün önce gözaltına alınan 7 kişi daha adliyeye sevk edildi



Sevk sırasında Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi, Bedriye Doku fenalaştıhttps://t.co/U7EeiIDZVD pic.twitter.com/fPNpnrufSF — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 17, 2026

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven ve Cemile Yücer tutuklanmaları talebiyle; Uğurcan Açıkgöz ise yurtdışı çıkış yasağı ve belirlenen yerlere başvurma şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

VALİNİN OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki şüphelilerden o dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DÖNEMİN VALİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltındaki şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel'in babası ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tutuklanan Gökhan Ertok, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine verildiğini ve Sonel'in talimatıyla WhatsApp yazışmalarını sildiğini söylemişti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Gökhan Ertok ve Erdoğan Elaldı hakkında tutuklama kararı verilirken Savaş Gültürk ve Süleyman Önal hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı verildi.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Delilleri yok etme suçundan tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok’un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi. Ankara’da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi, suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok’un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği de tespit edildi.

Antalya’da gözaltına alınan Erdoğan Elaldı ise daha önce Tunceli İl Özel İdaresi personeliydi. Elaldı, TCK’nin 81. maddesindeki kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Munzur Üniversitesi’ndeki kameralardan sorumlu teknisyenler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

ADLİYE ÖNÜNDE AİLEYE SALDIRI

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Tunceli Adliyesi’ndeki ifade işlemleri devam ederken bazı şüpheli yakınlarının aile üyelerini tahrik etmesi sonucu dün akşam adliye önünde gerginlik yaşandı. Aile üyeleri tehdit edildiklerini açıkladı.

6 YILDIR HABER ALINAMIYOR Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 4 Ocak 2020’de kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) ayrıldı ve ertesi gün yurda dönmedi. Gülistan’ın dönmemesi üzerine arkadaşları endişelenip Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu ve ailesine haber verdi. Diyarbakır'da yaşayan Doku ailesinin, 6 Ocak'ta kayıp ihbarı vermesinin ardından arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Doku'nun ailesinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verildi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan bir ekip ile yapılan aramalara rağmen 13 günün sonunda Doku’nun izine rastlanamadı ve 18 Ağustos'ta çalışmalar sonlandırıldı.

EKSİK KAMERA KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosyaya giren görüntü inceleme raporunda dikkati çeken detaylar yer aldı. Raporda, "eksik kamera kayıtlarının bulunduğu, kamera operatörünün standart dışına çıkarak araçları takip ettiği ve kısa bir süre boş alanı çektiği" tespitine yer verildi.

Raporda, Gülistan Doku ve arkadaşı Zeinal Abakarov ile Mustafa Türkay Sonel ve bazı arkadaşlarının 4 ve 5 Ocak 2020'de kameralara yansıyan bazı görüntülerinden fotoğraflara yer verildi.

Raporda, 20.52'de Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeden ayrılan 6 erkeğin bir otomobilin arkasında toplandıkları, bu kişilerden bazılarının dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş ve Uğurcan Açıkgöz olduklarının teşhisinin yapıldığı kaydedildi.

UZUN YILLAR SONRA SORUŞTURMADA İLK

Soruşturmada uzun yıllar hiçbir gelişme yaşanmazken 14 Nisan'da cinayet şüphesiyle 7 ilde 14 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Dersim'de 14 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ü adliyeye sevk edildikten sonra 2'si tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.