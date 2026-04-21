Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Yücer: 5 yıldızlı otelde 3 ay kaldık, Vali Sonel para yardımı yaptı

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan isimlerden, Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un üvey babası ve eski polis Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı.

Engin Yücer, Gülistan Doku kaybolduktan sonra dönemin Tunceli Valisi Tuncel Sonel'in aracılığı ve desteğiyle Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde kaldıklarını anlattı. Oğlu Ziennal Abarakov'un Türkiye'ye dönmesi karşılığında Antalya'da kendilerine otel ayarladıklarını ve bu otelde 3 ay kaldıklarını anlatan Yücer, "5 yıldızlı otelde 3 ay konakladık. Bu durumu hep yadırgadım ben. Ama nedenini bilmiyorum" dedi.

"VALİ BEY PARA YARDIMI DA YAPACAK"

Yücer, oğlunun dönmesi için Sonel'in gönderdiği emniyet müdürü aracıların "'Sen getir çocuğu, biz tüm önlemleri alacağız. Vali Bey'in selamı var, hiçbir şey olmayacak. Sizi Antalya Belek'te bir otele yerleştireceğiz. Vali Bey uçak bileti için size para yardımı da yapacak" dediğini aktardı.

Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV'deki programında Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Zeinal Abarakov'un ifadesini anlattı. Savcılığın Engin Yücer ve ailesinin Antalya Belek'te 5 yıldızlı bir otelde kalmasını şüpheli bularak bu durumu sorguladığını aktaran Soykan, Yücer'in bu konudaki sorulara verdiği cevapları aktardı.

"SİZİ OTELE YERLEŞTİRECEĞİZ"

Soykan'ın, Engin Yücer'in ifadesine dayanarak aktardığına göre; Gülistan Doku kaybolduktan sonra üvey oğlu Zeinal Abarakov Rusya'ya gitti. Ancak Dersim'de Gülistan Doku için eylemler başlayınca Vali Sonel, Abarakov'un geri dönmesi için Engin Yücer'e ulaşmak istedi. Birinci derece Emniyet Müdürü Ertuğrul Aslan, Vali Sonel'in talebiyle Engin Yücer'e ulaştı.Engin Yücer, ifadesinde bu süreci şöyle anlattı:

"Aslan, 'Vali beyimizin selamı var. Zeynal'ın yurt dışına kaçtığı konusunda huzursuzluklar var. Zeynal'ı yurt dışından getirir misin?' dedi. Ben de eşim Cemile'ye konuyu açtım. Cemile 'ben oğlumu kesinlikle getirtmem, başına bir şey gelir' dedi. Birkaç gün içinde amirlerimle yoğun telefon görüşmeler oldu. 2-3 gün sonra Elazığ'da kaldığımız yere il Emniyet Müdürümüz Yılmaz Delen geldi. Dedi ki 'Sen getir çocuğu, biz konuştuk tüm önlemleri alacağız. Vali Bey'in selamı var, Zeinal'ı getir hiçbir şey olmayacak. Tunceli'de karmaşa sona ersin. Sizi Antalya Belek'te bir otele yerleştireceğiz. Kimsenin haberi olmayacak. Vali Bey uçak bileti için size para yardımı da yapacak'. Cemile karşı çıkınca Yılmaz Müdür ısrar etti. Ertuğrul Müdür de 'Sizi ayrı odalara yerleştireceğiz' dedi. 'Zaynal'ın odası ayrı olacak' dedi. Bunun üzerine Cemile ikna oldu. 'Tamam' getireceğiz dedi."

VALİ, AİLEYE ZARFTA PARA GÖNDERDİ

Ailenin ikna olmasının ardından Vali Sonel'in aileye zarfta para gönderdiğini anlatan Soykan, "Parayı hesaptan göndermeyelim, zarfla gönderelim diyorlar. Engin Yücer'e zarfta para veriyorlar. Asayiş'ten Hakan getiriyor parayı" dedi.

"5 YILDIZLI OTELDE 3 AY KONAKLADIK"

Engin Yücer, ifadesinin devamında "Sonra 5 yıldızlı otelde 3 ay konakladık. Bu durumu hep yadırgadım ben. Ama nedenini bilmiyorum. Bir süre sonra kendime ev alıp buraya yerleştim" diye konuştu.

"TELEFONDAN HABER GELMEDİ"

Baba Yücer; Zeinal Abarakov ile Gülistan Doku'nun ortak bir Google hesabı olduğunu, Gülistan Doku kaybolduktan sonra bu hesaptan bir Google araması yapıldığını, Abarakov'un bu aramayı fark edince 'Gülistan yaşıyor' diye sevindiğini de anlattı. Bunu kendisiyle paylaşması üzerine Abarakov'un kullandığı telefonu Antalya Emniyeti'ne teslim ettiklerini anlatan Yücer, "Zeinal'ın kullandığı telefonu Antalya Emniyeti'nden gelen ekibe teslim ettik. Bu telefondan ve bu durumdan bugüne kadar bir haber gelmedi" dedi.

Baba Yücer'e, oğlu Abarakov ve ve Doku arasındaki Instagram mesajları da soruldu. Söz konusu mesajlarda Abarakov, "Kendin gidemiyorsan bana söyle beraber gideriz. Ben Rus olduğum için hemen bizi tutar orada. Kimse bize karışmaz orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Ben geleceğim, isterse öldürsün beni, sei çıkarmaya çalışırım, onlardan korkmuyorum. Seni çıkarırım oradan" demişti. Baba Yücer, bu mesajlarla ilgili "Bilmiyorum, bize hiç bahsetmedi. Ama Gülistan'ın ölümü ile ilgili bir şey olsaydı bize bahsederdi. Belki de saklıyordur" dedi.