Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Ankara’da gözaltına alınan ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirilen 4 şüpheliden eski polis memuru Gökhan Ertok, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ertok, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.

SON TEMAS ETTİĞİ BELİRTİLEN ELALDI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında, Antalya’da gözaltına alınan olay zamanı da İl Özel İdaresi’nde görevli olan Erdoğan Elaldı, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olduğu belirtilen Elaldı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.