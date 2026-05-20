Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme

Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan U.A'nın tutuklanması talep edildi.

2020 yılının ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nın akıbeti ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla Tunceli ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel’in o dönem kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 2 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara’ya gönderildi.

İncelemeler sürerken Gülistan Doku'nun aile avukatı Ali Çimen, soruşturmada gözaltına alınan ve 17 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı U.A. hakkında açıklama yaptı.

SAVCILIĞIA BAŞVURU YAPILDI

Çimen, U.A'ya verilen adli kontrol şartının yetersiz olduğunu belirterek, tutuklanması talebiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını söyledi.

Çimen, "Dosyamızın en kritik günü olan 27 Aralık 2019 tarihinde gizli tanığımız Şubat'ın, şüpheli Mustafa, firari şüpheli Umut ve şüpheli U.A'nın Gençlik Merkezi'nde bulunduğu ve bu sırada maktule yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğine ilişkin beyanı vardı. Bu beyan, HTS verileriyle de desteklenmişti" dedi.

"DOSYAMIZA ÇOK BÜYÜK BİR ZARAR VERDİ"

Adli kontrol kararının tutuklanma tedbirine dönüştürülmesini istediklerini ifade eden Çimen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şüpheli U.A., beyanında kendini kurtarmakla beraber, baş şüpheli Mustafa'ya yönelik de lehine olabilecek şekilde cinsel saldırının olduğu gün, Gençlik Merkezi'nin avlusunda bulunduğunu kabul etti. Beraberinde Mustafa'nın da olduğunu söyledi. Fakat orada bulunma nedenlerini farklı bir gerekçeye bağladılar. Bu failler, toplumun nezdinde mahkum edildiler ve toplum da bu dosyada artık bir ilerlemeye, Gülistan'a ulaşmamızı bekliyor. Bu doğrultuda da bizim talebimiz oldu. Yazılı olarak talepte bulunduk. Şüpheli, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak dosyamıza çok büyük bir zarar vermek istedi. Hem kendini kurtarma yönünde hem de baş şüphelimizi de olayın dışında gibi göstererek, 'o da benimle beraberdi ama orada bulunma nedenimiz farklıdır' dedi. Çok kritik bir noktada, dosyamıza çok büyük bir zarar verdi. Henüz de tanıklar dinlenmediği için, tanıklara da baskı yapma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle biz U.A. hakkında adli kontrol kararının yetersiz olması nedeniyle tutuklanma tedbirine dönüştürülmesini istedik."