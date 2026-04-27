Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Yalova Emniyet Müdürü ifadeye çağrıldı

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Gülistan Doku kaybolduğunda Tunceli Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre; Doku'nun kaybolduğu dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağırıldı.

Talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı, tebligatın ardından Delen'in Erzurum'a hareket ettiği ve ifade sürecinin tanık sıfatıyla bu sabah başlandığı öğrenildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tanık olarak alacağı dosyada ihmale ilişkin bir eksiklik görürse Yılmaz Delen'in dosyaya şüpheli olarak eklenebileceği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.