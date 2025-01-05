Gülistan’dan 5 yıldır iz yok

HABER MERKEZİ

Türkiye’de her gün çeşitli sivil toplum örgütleri ve resmi makamlara kayıp ihbarları yapılıyor.

Yakınlarını kaybeden ailelerin bazılarının dosyaları basına yansısa da kayıp başvurularına ilişkin resmi net bir veri bulunmuyor. Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği’nin 2023 yılında hazırladığı verilere göre, Türkiye’de yılda ortalama yaklaşık 5 bin kişi kayboluyor. Verilere göre, her 3 kişiden 2’sinin kadınlar ve çocuklar olduğu göze çarpıyor. Kayıplar çoğu zaman ölü bulunurken kimi zaman yıllardır aransa da bulunamıyor.

Bu kayıplardan biri de Dersim’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku. 4 Ocak’ta kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan çıkan Gülistan Doku, Hanımeli Pastanesi’ndeki işine gitti. Saat 20.00’da işyerinden çıkan Gülistan Doku’dan bir daha haber alınamadı. Doku'nun şüpheli olarak kaybolmasının ardından “intihar etti” iddiaları ortaya atılsa da “Ulusal Kriminal Büro”nun hazırladığı rapor, intihar iddiasını çürüttü. Yaşanan gelişmeler Gülistan Doku’nun en son görüştüğü Zaynal Abarakov ve polis olan babası Engin Yücer’i şüpheli olarak gösterse de ikisi hakkında etkili bir soruşturma yürütülmedi.

SORUMLULUK BÜYÜK

Aile başta olmak üzere süreci takip eden avukatlar ve kadın hakları savunucuları; başından beri hukuki sürecin doğru yürütülmediğine, delillerin incelenmesinin yapılmadığına dikkat çekti. “Gülistan Doku nerede” sorusu ise hâlâ yanıtsız. MA’ya konuşan Dersim Barosu Kadın Komisyonu Üyesi Avukat Elif Özer, etkin bir soruşturma yürütülmemesine tepki gösterdi. Doku’nun kaybolduğuna dair yapılan başvurunun “intihar” olgusu üzerinden yoğunlaştığını hatırlatan Elif Özer, “Dün Gülistan’ın, bugün Rojin’in ve diğer kadınların yaşam hakkı, adalet ve hukuk sisteminin etkinliği noktasında hepimizin büyük bir sınavıdır. Bu noktada hak arayışında yalnız kalan her bir kadının sesi olmak her birimizin sorumluluğundadır” diye konuştu.