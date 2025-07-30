Gülizar Apartmanı davası: 12 sanık 2 yıl 7 ay sonra hakim karşısında

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 11 kişinin hayatını kaybettiği Gülizar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 12 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12 sanık, depremin üzerinden geçen 2 yıl 7 ayın ardından 9 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, sanıkların Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinde yer aldığı gerçeğini bilmelerine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri belirtildi. Ayrıca, yapı sürecinde tespit edilen eksikliklere rağmen projeye aykırı şekilde inşaata devam ettikleri kaydedildi.

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Gülizar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturma sonucunda, müteahhit Ahmet Güneş, yapı denetim şirketi sorumluları Muhammed Ali Çeker, Gamze Emrem ve Ahmet Deniz; statik proje müellifleri Ali Kaymak, Rıdvan Uğur Yamanoğlu ve Yeliz Sel; uygulama denetçileri Ali Kaymak ve Ebru Kozanoğlu; şantiye şefi Banu Merve Korkmaz; statik uygulama denetçileri Yeliz Sel ve Nazlı Deniz Güncüoğlu; kontrol elemanı Kenan Akduman ile statik proje denetçileri Ülkü Sever Direnoğlu ve Ali Kaymak hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İddianamede, müteahhit Ahmet Güneş'in 317 gün, yapı denetim şirketi sorumlusu Ahmet Deniz'in ise 51 gün tutuklu kaldığı belirtildi.

TÜM SANIKLARIN "ASLİ KUSURLU" OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İddianamede, dosyanın incelemesi için Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden seçilen 7 kişilik bilirkişi heyetine tevdi edildiği belirtildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Gülizar Apartmanı'nın 2007 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik kapsamında olduğu ve 16 Ocak 2020 tarihli yapı ruhsatına göre bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşan toplam 7 katlı, 41 bağımsız bölümlü bir yapı olduğu belirtildi.

Raporda, binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile İmar Kanunu hükümlerine yeterince uyulmadığı tespit edildi. Bilirkişi heyeti, tüm sanıkları "asli kusurlu", belediye görevlilerini ise "tali kusurlu" olarak değerlendirdi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI"

İddianamede yer alan ifadelere göre, Gülizar Apartmanı'nın yapım ve denetim sürecinde görev alan şüpheliler, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. İddianamede, sanıkların Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinde yer aldığı gerçeğini bilmelerine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri, yapı sürecinde tespit edilen eksikliklere karşın projeye aykırı şekilde inşaata devam ettikleri ifade edildi.

Bilirkişi raporlarında ortaya konan malzeme kalitesi yetersizliği, donatı eksiklikleri ve proje uyumsuzluklarının, şüpheliler tarafından öngörülebilir nitelikte olduğu; buna rağmen yapım ve denetim süreçlerinin usule uygun yürütülmediği vurgulandı. Şüphelilerin, yapımdaki ciddi eksiklikleri bilmelerine rağmen binayı inşa etmeye ve onaylamaya devam ettikleri, bu nedenle "bilinçli taksirle hareket ettikleri" ve meydana gelen ölümlerde sorumluluk taşıdıkları belirtildi.

SANIKLAR 9 EYLÜL'DE İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

12 sanık, depremin üzerinden 2 yıl 7 ay ardından 9 Eylül'de ilk kez Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.