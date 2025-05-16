Gülizar Biçer Karaca'dan Şahinler Çetesi tarafından tehdit edilen İsmail Arı'ya destek

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Şahinler Çetesi ile irtibatlı olduğu belirtilen Gökhan Göz ile ilgili haberinden sonra tehdit edilen BirGün muhabiri İsmail Arı'ya destek verdi.

İsmail Arı halkın gerçekleri bilme hakkı için, yeri geldiğinde mafyaya, cemaatlere ve rejime karşı kalemini siper eden vicdanlı bir gazeteci…



Mafyatik yapılarla, cemaatlerle simbiyotik bir iktidarın karanlığına karşı, İsmail Arı’nın yanında durmak; demokrasiye, hakikate ve… https://t.co/pSTXSl4G0O — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) May 16, 2025

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsmail Arı halkın gerçekleri bilme hakkı için, yeri geldiğinde mafyaya, cemaatlere ve rejime karşı kalemini siper eden vicdanlı bir gazeteci… Mafyatik yapılarla, cemaatlerle simbiyotik bir iktidarın karanlığına karşı, İsmail Arı’nın yanında durmak; demokrasiye, hakikate ve onurlu bir geleceğe sahip çıkmaktır. Bu tehdit,esasen toplumun tamamına yönelmiştir. Susarsak sıradaki biz oluruz. “Adresini biliyoruz” diyenler bilsin ki, biz de bu kirli düzenin adresini biliyoruz. Susmayacağız. O kalemi birlikte tutacağız…"