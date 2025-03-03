Gülizar Biçer Karaca kimdir? CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatı
Gülizar Biçer Karaca kimdir sorusu CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 25., 26., 27., ve 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatı!
Gülizar Biçer Karaca kimdir sorusu 25., 26., 27., ve 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Gülizar Biçer Karaca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25., 26., 27., ve 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatı!
GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?
Gülizar Biçer Karaca, 20 Eylül 1967 tarihinde Denizli'de doğmuştur. 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve serbest avukatlık yapmıştır. 1991 yılında SHP'de siyasete başlamış, 1993 yılında CHP’nin yeniden açılmasıyla birlikte gençlik kollarında görev almıştır. 25., 26., 27., ve 28. Dönem CHP Denizli milletvekili olan Gülizar Biçer Karaca evli ve bir çocuk annesidir.
GÜLİZAR BİÇER KARACA’NIN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1999-2004: CHP Kınıklı Belediye Meclis Üyeliği yaptı.
- 2000-2002: Denizli Barosu Genel Sekreterliği görevini yürüttü.
- 2005-2015: Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şube Başkanlığı yaptı.
- Denizli Kadın Platformu üyesidir.
- 2015: 25. ve 26. Dönem CHP Denizli Milletvekili olarak seçildi. ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi oldu.
- 2016: 35. CHP Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.
- 2018: 27. Dönem CHP Denizli Milletvekili olarak seçildi.
- 2018-2023: CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.
- 2018: 36. CHP Olağan Kurultaylarında tekrar Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.
- 2020: 37. CHP Olağan Kurultaylarında tekrar Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.
- 2023: 28. Dönem CHP Denizli Milletvekili olarak seçildi.
- 2023: TBMM Başkanvekili olarak seçildi