Gülizar Biçer Karaca kimdir? CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatı

Gülizar Biçer Karaca kimdir sorusu 25., 26., 27., ve 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Gülizar Biçer Karaca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25., 26., 27., ve 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatı!

GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

Gülizar Biçer Karaca, 20 Eylül 1967 tarihinde Denizli'de doğmuştur. 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve serbest avukatlık yapmıştır. 1991 yılında SHP'de siyasete başlamış, 1993 yılında CHP’nin yeniden açılmasıyla birlikte gençlik kollarında görev almıştır. 25., 26., 27., ve 28. Dönem CHP Denizli milletvekili olan Gülizar Biçer Karaca evli ve bir çocuk annesidir.

GÜLİZAR BİÇER KARACA’NIN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Gülizar Biçer Karaca’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: