Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı, Meclis oturumu kapandı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanınca Meclis oturumu kapandı. Tansiyonu düşen Karaca hastaneye kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın kürsüde rahatsızlanması üzerine Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında Meclis oturumuna ara verildi.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre 25 Haziran’da akciğer ameliyatı olan Karaca’nın tansiyonu düştü.

Güven Hastanesi’ne kaldırılan Karaca’nın durumunun iyi olduğu ancak geceyi hastanede gözetim altında geçireceği öğrenildi.

Karaca’nın rahatsızlanmasının ardından 3 başkanvekili de şehir dışında olduğu için Meclis oturumu 21.55’te kapandı. Meclis yarın Celal Adan tarafından yönetilecek.