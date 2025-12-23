Güllü dosyasında yeni gelişme: 2 isim daha ifadeye çağrıldı

Yalova’daki evinin kapalı terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Olay anında yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yakalanıp tutuklanmasının ardından dosya genişletildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada yakalandığını açıklamıştı.

Tutuklama kararları sonrası olayın kaza, intihar ya da başka bir neden olup olmadığına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

İKİ İSİM YENİDEN İFADE VERECEK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturmanın genişletilmesi kapsamında Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın ile Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Bircan Dülger yeniden ifadeye çağrıldı.

Soruşturma dosyasına daha önce yansıyan WhatsApp yazışmalarında, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi hakkında Bircan Dülger’e yönelik ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Bu yazışmaların ardından savcılığa ifade veren Dülger, cenaze sonrası Tuğyan ile aralarında geçen bir konuşmayı aktararak, “Keşke bu defa da engel olabilseydin” şeklindeki sözleri duyduğunu öne sürmüştü.

DOSYAYA YENİ GÖRÜNTÜLER GİRDİ

Öte yandan, soruşturma dosyasına Tuğyan Ülkem Gülter’in erkek arkadaşı Kervan ile yaşadığı bir tartışmaya ait görüntülerin de eklendiği belirtildi. Görüntülerde tehdit ve hakaret içerdiği ileri sürülen anların yer aldığı ifade edildi.

Savcılık, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürürken, olayın kesin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.