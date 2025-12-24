Güllü'nün kızı Silivri Cezaevi'ne sevk edildi

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

Gazeteci Ceylan Sever, Gülter’in kaldığı cezaevinde şiddet gördüğü iddialarının resmi kaynaklar tarafından yalanlandığını duyurdu.

Güllü'nün ölümünden sonra 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Gebze Kadın Cezaevi'nde şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti.

KOĞUŞA YERLEŞTİRİLDİ

Ceylan Sever, bu iddiaların ardından, "Güllü’nün ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildiği doğru. Ancak şiddet gördüğü için nakledildiği iddiaları resmi kaynaklar tarafından yalanlandı. Edindiğim bilgiler rutin nakil işlemi olduğu yönünde. Keza öyle olsa Tuğyan Ülkem için özel bir güvenlik önlemi de gerek görülebilirdi. Mesela tek veya 3 kişilik oda sistemi gibi. Ancak kendisi burada da koğuşa yerleştirildi" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Güllü (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme suçundan tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.