Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları dosyadan çekildi

Güncel
  • 12.12.2025 22:31
  • Giriş: 12.12.2025 22:31
  • Güncelleme: 12.12.2025 22:48
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildi

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada aralarında kızının da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AVUKATLARI DOSYADAN ÇEKİLDİ

'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları dosyadan çekildi.

ARKADAŞININ KONUŞTUĞU İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güllü'nün camdan düştüğü gün aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Gözaltındaki iki isim, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

