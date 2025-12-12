Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildi

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada aralarında kızının da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AVUKATLARI DOSYADAN ÇEKİLDİ

'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları dosyadan çekildi.

ARKADAŞININ KONUŞTUĞU İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güllü'nün camdan düştüğü gün aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Gözaltındaki iki isim, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.