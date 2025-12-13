Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in emniyet ve hakimlik ifadelerinin tutanakları ortaya çıktı.

Tuğyan Ülkem Gülter’in olay günü odada birlikte oldukları yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu, ifadesinde “Güllü abla yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden biraz yukarı kısmından sarılarak itti” dedi. Tuğyan Ülkem Gülter ise annesi şarkıcı Güllü’yü kasten öldürdüğü iddialarını reddederken, Güllü’nün pencereden düşerken söylediği öne sürülen “görüşürüz” sözlerini kendisinin kullanmadığını savundu.

Tuğyan Ülkem Gülter ifadesinde o gün yaşananları aktarırken annesi Güllü'nün olayın yaşandığı gün 3,5 litre şarap içtiğini, arkadaşı Sultan ile odada bulunduğu sırada içeri giren Güllü'yle karşılıklı "malkara" oynadıklarını ifade etti ve şunları söyledi:

"SULTAN'IN ALEYHİME BEYANLARINI KABUL ETMİYORUM"

"Biz kapıyla gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'Bırak beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir. Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. O sırada Sultan'ın yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde 'güm' diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi göremeyince 'koş' diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken 'güm' diye ses duyduktan sonra annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Ç. ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu ancak hiçbirini hatırlamıyorum. Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık."

"ANNEM BENDEN OLDUKÇA AĞIRDIR"

İfadesinde annesinin kendisinden oldukça ağır olduğunu söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını ancak arkadaşının "metamfetamin" kullandığını ve uyuşturucu testine girince tedirgin olduğunu ifade etti.

"Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan’la aramda herhangi bir husumet yoktur. Sultan’la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmış. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullandığını bana söylemişti. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber metamfetamin kullandıklarını duydum. Dosyada uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu.

Sultan’ın aleyhime vermiş olduğu ifadelerin bundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü aramızda herhangi bir husumet yoktur. Hatta bu süreçte bana en çok Sultan destek olmuştur. Benim annemle aramda uyuşturucudan, paradan, eski nişanlım Kervan’dan kaynaklı ya da herhangi bir sebepten kaynaklı bir sıkıntı yoktu."

"BANA EN ÇOK SULTAN DESTEK OLMUŞTUR"

"ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM" MESAJI SİNİRLİ OLDUĞUM BİR ZAMANDA YAZILDI

Ülker ifadesinde kamuoyuna yansıyan "annemi öldürmek istiyorum" şeklindeki mesajlarını ise şöyle açıkladı:

"Benim “annemi öldürmek istiyorum” şeklindeki mesajlarım Haziran ayında Bircan ablaya attığım mesajlardır. Ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk annem ile beni barıştırmıştı."

"HERHANGİ BİR ŞEYDEN KORKUM YOK"

Tuğyan Ülkem Gülter ifadesinde yurtdışına kaçmayı planladığı iddialarını redderken şunları söyledi:

"İstanbul’da olduğumuz bir zaman Serhat Cevher bizi dışarı davet etmişti. Biz o sırada Tuğba ablanın evindeydik. Serhat davet edince Sultan, ben, Serhat Cevher ve Gökhan Cevher dışarı çıktık. Ancak Serhat bizim yüzlerimizin tanıdık olduğunu söyleyerek bizi kimlik vermeyeceğimiz bir aparta götürdü. Biz oraya gittikten bir süre sonra tekel geldi. Büyük ihtimal Serhat sipariş vermişti. Serhat bize “sizinle bir şey konuşacağım” diyerek telefonlarımızı aldı ve gardırobun üstüne koydurttu. Daha sonra Sultan ve bana “yurtdışına gidin, siz bir şey yapmamış olsanız da toplum baskısından dolayı sizi tutuklarlar” tarzında konuştu. Bunları söylerken sürekli gözümüzü korkutuyordu. Daha sonra biz telefonlarımızı geri aldığımızda Sultan’ın abisi Yusuf’la konuştu. Bu sırada Sultan abisi Yusuf’a Serhat’ın söylediklerinden bahsederken Serhat bunları ses kaydına almış. Ses kaydına aldığı şey sadece Yusuf’la olan konuşmayı ve daha sonra benim Seyhan Soylu ile olan konuşmamı kayda almış.

Benim herhangi bir şeyden korkum yok. Zaten yurtdışına çıkma yasağım da yoktu. Benim küçük bir çocuğum var. Ben onu bırakıp bir yere zaten gitmezdim. Bu konuşmalar sadece Serhat’ın bize açtığı muhabbetten kaynaklanmıştır"

"ANNEME HUSUMET BESLEMİYORDUM, YURTDIŞINA ÇIKMAYACAKTIM"

"Gözaltına alındığım gün Büyükçekmece’ye valizlerimi alıp kiralayacağım eve götürmek için gitmiştim. İstanbul Büyükçekmece’ye gitmemizle kaçmamız arasında herhangi bir bağlantı yoktur. O sebeple gitmemiştim. Benim annemi öldürmek için herhangi bir sebebim yoktur. Ne annem bana ne de ben ona husumet beslemiyordum."

"'GÖRÜŞÜRÜZ' KELİMESİNİ BEN SÖYLEMEDİM"

"Kendimden emin olduğum için kaçma gibi bir durumum söz konusu dahi değildir. Şüpheli Sultan’ın annemin ölüm olayına ilişkin vermiş olduğu ifade kabul edilemez. Ölümü her ne kadar bilirkişi raporunda düşme olayının dış kuvvet ve temas varlığı ile olduğu söylenmiş olsa da ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer annemi itmiş olsaydım ses kayıtlarındaki 'görüşürüz' ifadesi yerine annemin bağırma ya da yardım isteme sesi gerekirdi. Kaldı ki 'görüşürüz' kelimesini ben söylemedim. Kesinlikle kabul etmiyorum.

Annemi ben kesinlikle öldürmedim. Ben masumum. Eğer mahkemeniz aksi kanaate ise hakkımda yurt dışı yasağı ve gerekli bütün adli kontrol tedbirlerini uygulayabilirsiniz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine Gül Tut'un kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi.

Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.