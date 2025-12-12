Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sağlık kontrolünün ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada aralarında kızının da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Gülter ile Ulu'nun ifadeleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaretinde dosyada görevli 2 cumhuriyet savcısı tarafından İl Emniyet Müdürlüğünde alındı.

Gülter ifadesinin ardından tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde gazetecilerin, "Annenizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Hayır. Gerçekler çıkacak ortaya." cevabını verdi.

Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildiği sırada Gül Tut'un aile avukatları gazetecilere açıklamada bulundu.

AVUKATLAR DAVADAN ÇEKİLDİ

Avukatlardan Mert Erdoğan, Gül Tut'un vasiyeti gereği çocuklarına sahip çıkmak adına dosyada vekillik görevine başladıklarını söyledi.

Sürecin başında Gül Tut'un çocukları Tuğyan ve Tuğberk ile görüştüklerini, kendileri açısından dosyada bir şüphe bulunması durumunda vekillikten çekilecekleri yönünde anlaştıklarını belirten Mert Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada bugüne kadar mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Geçtiğimiz 3 gündür Tuğyan yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeler alınmaya başladı. Hal böyleyken rahmetli Gül Hanım'ın manevi mirasını korumak adına Tuğberk ve Tuğyan'dan aldığımız onay üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme kararı aldık. Bu Tuğyan'ın suçlu olduğu anlamına gelmesin. Masum olduğu anlamına da gelmesin. Biz sadece rahmetlinin manevi mirası ve çocuklardan aldığımız söz üzerine dosyadaki son aşama göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı hissettik. Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam ediyor. Tuğyan Hanım yönünden başka bir meslektaşımız tarafından devam ettiriliyor. Bu, Gül Hanım'ın manevi mirasına duyduğumuz saygıdır."

Erdoğan, gazetecilerin, "Bu karara sizi iten Sultan Hanım'ın itirafçı olduğu iddiası mı?" sorusunu, "Bir itiraf var veya yok diyemeyiz çünkü dosyada kısıtlılık kararı var. Bu aşamada bekleyeceğiz. 2 gün önce adli makamların elinde ne varsa bugün de aynı deliller var. Değişen bir şey yok. Kısıtlılık kararı var. Süreci izleyip göreceğiz" diye yanıtladı.

Güllü'nün aile avukatları: "Dosyadaki şu son aşama da göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı hissettik"https://t.co/qBxonCgLf7 pic.twitter.com/99AtdcUPaa — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 12, 2025

Avukat Aycan Sevsay da Tuğyan Ülkem Gülter'in dosyasından çekildiklerini kaydetti.

"Tuğyan Hanım'ın dosyadaki sıfatı değişti" diyen Sevsay, şunları söyledi:

"Biz de ekip olarak en başından beri ikisine de dosyada en ufak bir şüphe sezersek Güllü Hanım'ın bizdeki kıymetli mirasına saygısızlık olmaması adına dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. O yüzden bugün Güllü Hanım'a verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluşmuştur. Bu, Tuğyan Hanım'ın bu suçu işlediği ya da işlemediği gibi bir anlam ifade etmemektedir. Soruşturma halen devam etmektedir. Kendisi adliyeye sevk edilecektir. Dosyada gizlilik kararı vardır."

ARKADAŞININ KONUŞTUĞU İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güllü'nün camdan düştüğü gün aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Gözaltındaki iki isim, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN TUĞYAN ÜLKEM'E HALKTAN TEPKİ

Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine Gül Tut'un kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi.

Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

Muhabir Hatice Aksu'nun "Sağlık kontrolüne getirilen Tuğyan Ülkem, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı: 'Anne katilisin sen'" şeklinde paylaştığı videoda halkın Tuğyan Ülkem'e tepki gösterdiği görülüyor:

Sağlık kontrolüne getirilen Tuğyan Ülkem'e halk tepki gösterdi: "Anne katilisin sen"https://t.co/qBxonCgLf7 pic.twitter.com/YCh7fzVtQ8 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 12, 2025

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve savcı tarafından yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in duruşması ise devam ediyor. Savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilen 3 kişinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ulu, işlemlerinin ardından polis eşliğinde evine götürüldü.