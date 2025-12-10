Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı gözaltında! Güllü'nün kızı neden gözaltına alındı, şüpheli ölümle bağlantısı var mı?

Yalova’da şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma yeni bir aşamaya taşındı. Sanatçının kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınması, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, Güllü’nün kızı neden gözaltına alındı? Soruşturma hangi noktaya geldi? İşte olayın detayları ve bilinen tüm bilgiler…

ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

28 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5. katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü uzun süredir aydınlatılmaya çalışılıyordu. Olay gecesi Güllü ile birlikte olan isimler arasında kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun bulunması, soruşturmayı bu isimler üzerinde yoğunlaştırdı.

GÜLLÜ’NÜN KIZI TUĞYAN VE ARKADAŞI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Tuğyan Gülter ve Sultan Nur Ulu gözaltına alınırken, adreste bulunan 17 yaşındaki İrem adlı kişi de şüpheli olarak yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER YALOVA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Yakalanan 3 kişi, işlemlerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Güllü’nün ölümüyle ilgili ifadeleri alınmak üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

PATRONU FERDİ AYDIN’DAN SERT AÇIKLAMALAR

Gözaltı gelişmesinin ardından Güllü’nün patronu Ferdi Aydın sosyal medyadan sert açıklamalarda bulundu. Aydın, “Deliydik biz ne oldu? Size bu saatten sonra yağmurlu havada yemek yok. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim.” ifadelerini kullandı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Aydın, “Güllü ablanın toprağı kurumadan suçlular yakalandı. Allah hepinizden razı olsun. Kanımız yerde kalmadı.” dedi.

SORUŞTURMA NASIL İLERLEYECEK?

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, gözaltındaki üç kişinin ifadeleri ile olay gecesine dair yeni bulguların dosyaya eklenmesi bekleniyor. Kamuoyu, Güllü’nün ölümünün bir kaza mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğine dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Güllü’nün kızı Tuğyan neden gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik-fiziki takip ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, olay gecesi evde bulunan Tuğyan Gülter hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu tespit edildi.

Sultan Nur Ulu neden gözaltına alındı?

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada olay anında evde bulunduğu ve bilgisine başvurulmasının kritik olduğu gerekçesiyle Sultan Nur Ulu hakkında da gözaltı kararı uygulandı.

Gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem kimdir?

Operasyon sırasında adreste bulunan ve olay gecesi evde olduğu belirlenen 17 yaşındaki İrem isimli kişi de şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Güllü’nün ölümü cinayet şüphesi mi taşıyor?

Soruşturma devam ettiği için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şüpheli ölüm kapsamında detaylı inceleme sürüyor.

Soruşturmanın sonucu ne zaman açıklanacak?

Emniyet ve savcılık tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni açıklamalar bekleniyor. Soruşturma halen devam ediyor.