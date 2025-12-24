Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet iddiası: Silivri Cezaevi'ne sevk edildi

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. Gülter’in kaldığı cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi.

NTV'nin haberine göre, Güllü'nün ölümünden sonra 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Gebze Kadın Cezaevi'nde şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Durumu Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Güllü (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme suçundan tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.